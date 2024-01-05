23! Челси поздравил Мудрика с Днем Рождения креативным шаржем. ФОТО

Сегодня, 5 января, свой 23-й День рождения отмечает вингер "Челси" Михаил Мудрик.

Интересно, что украинец успевает в этот день не только принимать поздравления, но и отрабатывать штрафные удары на тренировке.

Не остался в стороне и лондонский клуб, который поздравил Михаила в соцсетях креативным и милым шаржем.