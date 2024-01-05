23! Челси поздравил Мудрика с Днем Рождения креативным шаржем. ФОТО
Украинский вингер синих празднует День Рождения
twitter.com/ChelseaFC
Сегодня, 5 января, свой 23-й День рождения отмечает вингер "Челси" Михаил Мудрик.
Интересно, что украинец успевает в этот день не только принимать поздравления, но и
Не остался в стороне и лондонский клуб, который поздравил Михаила в соцсетях креативным и милым шаржем.
2️⃣3️⃣ today!— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2024
Join us in wishing Misha a big happy birthday! ???? pic.twitter.com/9WEGL6sVY4
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