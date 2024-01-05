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Названа оценка Ярмолюка, вышедшего на замену в матче Кубка против Вулвз

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Украинец получил одну из самых низких оценок

Названа оценка Ярмолюка, вышедшего на замену в матче Кубка против Вулвз

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч третьего раунда Кубка Англии между командами "Брентфорд" и "Вулверхэмптон" (1:1).

Егор Ярмолюк вышел на замену вместо Йоргенсена на 73' минуте поединка.

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После завершения встречи статистические порталы оценили игру украинского полузащитника в 6.6 (sofascore) и 6.1 (whoscored).

За 25' минуты игрового времени Ярмолюк сделал 18 касаний мяча и отдал 89% точных передач, заработал на себе один фол и выбил 2 удачных обводки из четырех.

Названа оценка Ярмолюка, вышедшего на замену в матче Кубка против Вулвз - изображение 1
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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