Названа оценка Ярмолюка, вышедшего на замену в матче Кубка против Вулвз
Украинец получил одну из самых низких оценок
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 5 декабря, состоялся матч третьего раунда Кубка Англии между командами "Брентфорд" и "Вулверхэмптон" (1:1).
Егор Ярмолюк вышел на замену вместо Йоргенсена на 73' минуте поединка.
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После завершения встречи статистические порталы оценили игру украинского полузащитника в 6.6 (sofascore) и 6.1 (whoscored).
За 25' минуты игрового времени Ярмолюк сделал 18 касаний мяча и отдал 89% точных передач, заработал на себе один фол и выбил 2 удачных обводки из четырех.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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