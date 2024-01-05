Малиновский получил одну из худших оценок от статистических порталов за матч с Болоньей
Поединок завершился ничьей
Фото: ФК Дженоа
Сегодня, 5 января, состоялся матч "Болоньи" против "Дженоа" в рамках 19-го тура чемпионата Италии (1:1).
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.
После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского полузащитника в 6.5 (sofascore) и 6.4 (whoscored). Лучшим в рейтинге команды украинца оказался голкипер, он получил 8.3 и 8.1 соответственно.
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За все игровое время Малиновский отдал 76% точных передач, имел успех в 3 удачных обводках из десяти, выиграл 1 воздушное единоборство и всего сделал 45 касаний к мячу.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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