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СМИ: Челси начал переговоры с Жироной по трансферу Довбика

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Цена вопроса - 40 млн евро

СМИ: Челси начал переговоры с Жироной по трансферу Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает El Nacional, "Челси" начал переговоры с "Жироной" по Артему Довбику.

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Как говорится в источнике, "Челси" готов отдать 40 миллионов евро за украинского нападающего. С идеей о покупке украинца выступил сам Маурисио Почеттино, он считает, что тандем Мудрика и Довбика может привести к впечатляющим результатам.

Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги, Довбик забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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Челси (Лондон) Артем Довбик Жирона
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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ФутбольнийГеній (Рівне)
06.01.2024 в 14:03
Нехай Челсі іде нах
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Комментарии 2
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ФутбольнийГеній (Рівне)
06.01.2024 в 14:03
Нехай Челсі іде нах
Ответить
0
0
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Бapceлиниyс
06.01.2024 в 13:48
Ненавижу Членси. Всегда ненавидел. Артём, не вздумай в этот гадюшник переходить. Перейдёшь - ПРОКЛЯНУ!
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