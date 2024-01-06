СМИ: Челси начал переговоры с Жироной по трансферу Довбика

Как сообщает El Nacional, "Челси" начал переговоры с "Жироной" по Артему Довбику.

Как говорится в источнике, "Челси" готов отдать 40 миллионов евро за украинского нападающего. С идеей о покупке украинца выступил сам Маурисио Почеттино, он считает, что тандем Мудрика и Довбика может привести к впечатляющим результатам.

Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги, Довбик забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.