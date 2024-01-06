СМИ: Челси начал переговоры с Жироной по трансферу Довбика
Цена вопроса - 40 млн евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает El Nacional, "Челси" начал переговоры с "Жироной" по Артему Довбику.
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Как говорится в источнике, "Челси" готов отдать 40 миллионов евро за украинского нападающего. С идеей о покупке украинца выступил сам Маурисио Почеттино, он считает, что тандем Мудрика и Довбика может привести к впечатляющим результатам.
Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги, Довбик забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
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Источник:El Nacional
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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ФутбольнийГеній (Рівне)
06.01.2024 в 14:03
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