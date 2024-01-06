Довбик – на замене в матче Кубка Испании против Эльче
Цыганков вне заявки на поединок из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик начнет поединок Кубка против "Эльче" со скамейки запасных.
Украинец принял участие в 19-ти матчах за каталонский клуб, в которых отметился 11-ю голами и 7-ю ассистами.
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Напомним, что в прошлом кубковом поединке Довбик отдал голевую передачу.
Игра начнется в 19:00. Следите за событиями в нашей
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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