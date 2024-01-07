Лоренс: Челси не умеет использовать скорость и технику Мудрика

Жюльен Лоренс дал комментарии относительно игры Мудрика и "Челси" в этом сезоне:

"Челси" неправильно использует Мудрика и игнорирует его скорость и технику. Я просто не понимаю, куда эта команда движется. У этой команды нет идентичности. Они отдают мяч Энцо, но никто вокруг не двигается, полузащитники и нападающие не открываются. Почеттино тренирует "Челси" с июля 2023, а на улице уже январь 2024, а у команды нет никакого прогресса", — сказал Лоренс