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Лоренс: Челси не умеет использовать скорость и технику Мудрика

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Эксперт ESPN об игре Челси

Лоренс: Челси не умеет использовать скорость и технику Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жюльен Лоренс дал комментарии относительно игры Мудрика и "Челси" в этом сезоне:

"Челси" неправильно использует Мудрика и игнорирует его скорость и технику. Я просто не понимаю, куда эта команда движется. У этой команды нет идентичности. Они отдают мяч Энцо, но никто вокруг не двигается, полузащитники и нападающие не открываются. Почеттино тренирует "Челси" с июля 2023, а на улице уже январь 2024, а у команды нет никакого прогресса", — сказал Лоренс

Напомним, "Челси" занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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1 голосов
Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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download1 (huyersk)
07.01.2024 в 16:01
ось це справді думка експерта. Челсі катає м'яч без воріт без кінця та края та Мудрик нудиться від такої гри .
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
07.01.2024 в 16:01
ось це справді думка експерта. Челсі катає м'яч без воріт без кінця та края та Мудрик нудиться від такої гри .
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0
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