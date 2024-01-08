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Определены сроки возвращения Зинченко

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Украинский защитник должен вернуться в строй к лондонскому дерби

Определены сроки возвращения Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Как сообщает ресурс Football London, возвращение украинца на поле ожидается в следующим туре АПЛ. 20 января "канониры" в южнолондонском дерби сыграют с "Кристал Пэлас".

Отмечается, что травма Зинченко изначально считалась несерьезное, но и в итоге стала значительным ударом для команды Микеля Артеты.

Напомним, ранее Александр пропустил матч чемпионата с "Фулхэмом" (1:2), а также поединок Кубка Англии против "Ливерпуля" (0:2).

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Football London
Опубликовал: Алина Ерофеева
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