Определены сроки возвращения Зинченко

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Как сообщает ресурс Football London, возвращение украинца на поле ожидается в следующим туре АПЛ. 20 января "канониры" в южнолондонском дерби сыграют с "Кристал Пэлас".

Отмечается, что травма Зинченко изначально считалась несерьезное, но и в итоге стала значительным ударом для команды Микеля Артеты.

Напомним, ранее Александр пропустил матч чемпионата с "Фулхэмом" (1:2), а также поединок Кубка Англии против "Ливерпуля" (0:2).