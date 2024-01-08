Фабрицио Романо оценил вероятность перехода Довбика в Челси

Форвард сборной Украины Артем Довбик не покинет "Жирону" этой зимой и рано пока говорить о трансфере игрока. Ранее были слухи о возможном переходе украинца в "Челси".

"Несмотря на слухи о "Челси", Артем Довбик не покинет "Жирону" в январе, никаких шансов. Это фейковые новости, по крайней мере, на январское окно. Летом посмотрим. Но я понятия не имею, будет ли это "Челси" или другие клубы, сейчас еще рано говорить", - приводит слова журналиста CaughtOffside.

Напомним, Довбик перешел в "Жирону" из "Днепра-1" в августе 2023 года. В нынешнем сезоне Артем провел 22 матча за "красно-белых", в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.