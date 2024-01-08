Алан Аусси перешел в румынский ЧФР Клуж

Украинский защитник Алан Аусси продолжит карьеру в Румынии.

Футболист на правах свободного агента присоединился к ЧФР Клуж.

Условия и сроки контракта клуб не афиширует.

Предыдущим клубом Аусси была испанская "Понферрадина", за которую 22-летний украинец не сыграл ни одного матча.

Аусси является воспитанником академии "Шахтера", а также известен тем, что в 2018 году из состава "горняков" перешел в "Динамо", однако за первую команду киевлян не играл.

Также за карьеру украинец успел поиграть в аренде в "Словане" Либерец, "Торпедо-БелАЗ", "Вересе" и "Пюнике".