Алан Аусси перешел в румынский ЧФР Клуж
Коноплянка ушел - Аусси пришел
instagram.com/cfrclujofficial
Украинский защитник Алан Аусси продолжит карьеру в Румынии.
Футболист на правах свободного агента присоединился к ЧФР Клуж.
Условия и сроки контракта клуб не афиширует.
Предыдущим клубом Аусси была испанская "Понферрадина", за которую 22-летний украинец не сыграл ни одного матча.
Аусси является воспитанником академии "Шахтера", а также известен тем, что в 2018 году из состава "горняков" перешел в "Динамо", однако за первую команду киевлян не играл.
Также за карьеру украинец успел поиграть в аренде в "Словане" Либерец, "Торпедо-БелАЗ", "Вересе" и "Пюнике".
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Источник:Інстаграм Клужа
Опубликовал: Михаил Черныш
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