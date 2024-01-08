Мудрик получил свою первую индивидуальную награду в Челси. ФОТО

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик признан лучшим игроком матчей 1/4 финала Кубка английской лиги.

Интересно, что в матче против "Ньюкасла" 23-летний украинец вышел на поле лишь на 78-й минуте, но за отведенное ему игровое время успел сравнять счет и забить решающий пенальти в послематчевой серии.

Эта награда стала первой индивидуальной для игрока с момента его перехода в английский клуб. Всего на его счету 4 забитых мяча и 3 голевые передачи в 37 матчах за лондонский "Челси".

Напомним, что в полуфинале Кубка Лиги "Челси" сыграет с "Мидлсбро". Противостояние будет состоять из двух поединков - первый полуфинал состоится 9 января и начнется в 22.00.