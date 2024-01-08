Мудрик получил свою первую индивидуальную награду в Челси. ФОТО
Украинец признан лучшим игроком матчей 1/4 финала Кубка английской лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "
Интересно, что в матче против "Ньюкасла" 23-летний украинец вышел на поле лишь на 78-й минуте, но за отведенное ему игровое время успел сравнять счет и забить решающий пенальти в послематчевой серии.
Эта награда стала первой индивидуальной для игрока с момента его перехода в английский клуб. Всего на его счету 4 забитых мяча и 3 голевые передачи в 37 матчах за лондонский "Челси".
Напомним, что в полуфинале Кубка Лиги "Челси" сыграет с "Мидлсбро". Противостояние будет состоять из двух поединков - первый полуфинал состоится 9 января и начнется в 22.00.
???? @ChelseaFC's Mykhailo Mudryk has been voted Player of the Round for the Quarter-Finals! ????#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/xF8sQ3HvN5— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 8, 2024
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