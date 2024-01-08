В полуфинальном матче Суперкубка Испании Реала с Атлетико будет играть Кепа, - СМИ

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти определился с тем, кто займет место в воротах команды на полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Атлетико", который состоится в среду, 10 января в Саудовской Аравии.

По информации испанского издания Relevo, ворота "королевского клуба" в этом матче будет защищать испанский вратарь Кепа Аррисабалага, а украинский страж ворот Андрей Лунин останется на скамье для запасных.

Напомним, что ранее была информация о том, что Анчелотти, вероятнее всего, будет выпускать Лунина на матчи чемпионата Испании, а Кепа будет играть в ЛЧ и матчах Кубка Испании.