В полуфинальном матче Суперкубка Испании Реала с Атлетико будет играть Кепа, - СМИ
Лунин останется в запасе
фото из свободных источников
Главный тренер "
По информации испанского издания Relevo, ворота "королевского клуба" в этом матче будет защищать испанский вратарь Кепа Аррисабалага, а украинский страж ворот Андрей Лунин останется на скамье для запасных.
Напомним, что ранее была информация о том, что Анчелотти, вероятнее всего, будет выпускать Лунина на матчи чемпионата Испании, а Кепа будет играть в ЛЧ и матчах Кубка Испании.
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