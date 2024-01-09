"Не в статусе свободного агента, а аренда", - Аусси рассказал о переходе в ЧФР Клуж
В Понферрадине украинцу закрепиться не удалось
instagram.com/cfrclujofficial
Украинский защитник Алан Аусси рассказал о
"Что касается трансфера в ЧФР Клуж – это не переход в статусе свободного агента, а аренда из "Понферрадины".
Почему решил сменить команду? В испанском клубе я даже не получил шанса проявить себя. Поступило предложение уйти в аренду – долго не думал. Коллектив хороший, потихоньку адаптируюсь", - рассказал Аусси.
Напомним, что в текущем сезоне Алан Аусси сыграл всего 1 матч за вторую команду испанской "Понферрадины".
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