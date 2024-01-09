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"Не в статусе свободного агента, а аренда", - Аусси рассказал о переходе в ЧФР Клуж

Наши за границей
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В Понферрадине украинцу закрепиться не удалось

"Не в статусе свободного агента, а аренда", - Аусси рассказал о переходе в ЧФР Клуж

instagram.com/cfrclujofficial

Новина українською

Украинский защитник Алан Аусси рассказал о своем переходе в румынский ЧФР Клуж.

"Что касается трансфера в ЧФР Клуж – это не переход в статусе свободного агента, а аренда из "Понферрадины".

Почему решил сменить команду? В испанском клубе я даже не получил шанса проявить себя. Поступило предложение уйти в аренду – долго не думал. Коллектив хороший, потихоньку адаптируюсь", - рассказал Аусси.

Напомним, что в текущем сезоне Алан Аусси сыграл всего 1 матч за вторую команду испанской "Понферрадины".

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Источник:
LEGIONERS.UA
Опубликовал: Михаил Черныш
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