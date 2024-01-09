"Не в статусе свободного агента, а аренда", - Аусси рассказал о переходе в ЧФР Клуж

Украинский защитник Алан Аусси рассказал о своем переходе в румынский ЧФР Клуж.

"Что касается трансфера в ЧФР Клуж – это не переход в статусе свободного агента, а аренда из "Понферрадины".

Почему решил сменить команду? В испанском клубе я даже не получил шанса проявить себя. Поступило предложение уйти в аренду – долго не думал. Коллектив хороший, потихоньку адаптируюсь", - рассказал Аусси.