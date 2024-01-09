Цитаишвили: Больше не дам интервью украинским СМИ
Георгий больше не будет общаться с украинскими СМИ
Олександр Приходько
Вингер "Динамо" Киев Георгий Цитаишвили, который играет в аренде в "Динамо" Батуми, заявил, что больше не будет давать интервью украинским медиа.
"Больше не дам интервью украинским СМИ. Я ответил на ваш звонок из уважения, потому что меня так воспитали", - приводит слова Цитаишвили издание Український футбол.
Несколько дней назад Цитаишвили дал интервью NV, в котором рассказал, что в свое время взял украинское гражданство, чтобы остаться в академии "Динамо" и облегчить свой путь в первую команду.
Также футболист говорил, что ему приходилось играть за "сине-желтую" команду, а сам он желания защищать цвета Украины не имел.
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