  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цитаишвили: Больше не дам интервью украинским СМИ
В тренде

Цитаишвили: Больше не дам интервью украинским СМИ

Наши за границей

Георгий больше не будет общаться с украинскими СМИ

Цитаишвили: Больше не дам интервью украинским СМИ

Олександр Приходько

Новина українською

Вингер "Динамо" Киев Георгий Цитаишвили, который играет в аренде в "Динамо" Батуми, заявил, что больше не будет давать интервью украинским медиа.

"Больше не дам интервью украинским СМИ. Я ответил на ваш звонок из уважения, потому что меня так воспитали", - приводит слова Цитаишвили издание Український футбол.

Несколько дней назад Цитаишвили дал интервью NV, в котором рассказал, что в свое время взял украинское гражданство, чтобы остаться в академии "Динамо" и облегчить свой путь в первую команду.

Также футболист говорил, что ему приходилось играть за "сине-желтую" команду, а сам он желания защищать цвета Украины не имел.

Читайте такжеЦитаишвили: Критика в интернете? Неважно, что они там пишут
По теме
yellow-arrow
"Задолжали зарплату за 4 месяца". Украинский форвард покинул болгарский клуб
yellow-arrow
"Не в статусе свободного агента, а аренда", - Аусси рассказал о переходе в ЧФР Клуж
yellow-arrow
Сидорчук: Еще несколько лет назад было сложно представить жизнь не в Киеве
Динамо (Киев) Динамо (Батуми) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
09.01.2024 в 09:10
Брехливый грузин.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
09.01.2024 в 09:10
Брехливый грузин.
Ответить
1
0
Nevermore (Донецк)
09.01.2024 в 09:03
брехло
Ответить
1
0
Gican85 (Киев)
09.01.2024 в 09:00
Рано или поздно, но все прозревают, что такое кураинские СМИ
Ответить
0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.01.2024 в 09:15
І деякі кієвлянє .
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости