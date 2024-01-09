16-летний украинский форвард продлил контракт с Байером
Артем Степанов отлично смотрится в своей возрастной категории
instagram.com/artem.stepaanov
16-летний украинский нападающий леверкузенского "
Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2027 года.
"Я счастлив быть частью великой команды. Спасибо клубу за доверие, а Sports360 (агентство игрока, - прим) за поддержку. Двигаемся дальше", – написал Артем в своем Instagram.
Напомним, что парень играет за команду U-17 "Байера". В текущем сезоне парень провел 16 матчей, в которых забил 9 голов и отдал й ассист.
Также Степанов является действующим игроком сборной Украины U-17 (3 матча, 3 гола).
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