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16-летний украинский форвард продлил контракт с Байером

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Артем Степанов отлично смотрится в своей возрастной категории

16-летний украинский форвард продлил контракт с Байером

instagram.com/artem.stepaanov

Новина українською

16-летний украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов продлил контракт с немецким клубом, о чем сообщил на своем аккаунте в сети Instagram.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2027 года.

"Я счастлив быть частью великой команды. Спасибо клубу за доверие, а Sports360 (агентство игрока, - прим) за поддержку. Двигаемся дальше", – написал Артем в своем Instagram.

Напомним, что парень играет за команду U-17 "Байера". В текущем сезоне парень провел 16 матчей, в которых забил 9 голов и отдал й ассист.

Также Степанов является действующим игроком сборной Украины U-17 (3 матча, 3 гола).

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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