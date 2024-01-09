16-летний украинский форвард продлил контракт с Байером

16-летний украинский нападающий леверкузенского " Байера " Артем Степанов продлил контракт с немецким клубом, о чем сообщил на своем аккаунте в сети Instagram.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2027 года.

"Я счастлив быть частью великой команды. Спасибо клубу за доверие, а Sports360 (агентство игрока, - прим) за поддержку. Двигаемся дальше", – написал Артем в своем Instagram.

Напомним, что парень играет за команду U-17 "Байера". В текущем сезоне парень провел 16 матчей, в которых забил 9 голов и отдал й ассист.

Также Степанов является действующим игроком сборной Украины U-17 (3 матча, 3 гола).