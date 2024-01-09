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Валенсия не будет досрочно разрывать аренду Яремчука

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Украинец останется в Испании до конца сезона

Валенсия не будет досрочно разрывать аренду Яремчука

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" не будет досрочно разрывать арендное соглашение украинского форварда Романа Яремчука. Об этом сообщил журналист Marca Педро Мората.

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Источник сказал о том, что украинец останется в испанской команде до конца сезона.

Нападающий в свою очередь никогда не рассматривал вариант с досрочным уходом из "Валенсии".

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний Яремчук в составе "Валенсии" провел 16 матчей, в которых забил забил 2 гола.

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Источник:
SIN ATADURAS
Опубликовал: Михаил Черныш
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