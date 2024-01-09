Украинский голкипер готовится получить гражданство Гонконга
Алексей Шлякотин получил статус резидента
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Украинский голкипер Алексей Шлякотин получил статус резидента в Гонконге. Теперь 34-летний футболист готовится оформить местное гражданство.
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Шлякотин – воспитанник "Динамо". В Украине поиграл за дубль "Черноморца", после чего отправился в Польшу, где выступал за "Сосновец", "Корону" Кельцы, а затем в Португалию, где играл за "Униау Мадейру".
В 2016 году украинец перебрался в Гонконг, где играл за несколько местных клубов. С октября 2022 Шлякотин представляет "Шам-Шуй-По".
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Источник:Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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