Коваль: Я ничего не подписывал с Каламатой, не знаю, что они там написали. Веду переговоры с Арисом
Совершенно непонятная ситуация
Фото: Instagram
Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Максим Коваль скорректировал информацию о том, что он продолжит карьеру в
Интересно, что ранее информацию о контракте официально огласил сайт "Каламаты".
"Я ничего не подписывал! Я просто веду переговоры с "Арисом" из Салоник, и в своё предложение они включили аренду в этот клуб. Но я ещё на это не соглашался. Я не пойму, что они там опубликовали!" – приводит слова Коваля Telegram-канал Media Sport.
Предыдущим клубом Коваля был "Шериф", который он покинул по истечению контракта в декабре 2023 года. Всего в составе молдавского клуба он отыграл 41 матч, пропустил 47 голов и в 16 поединках отстоял на "ноль".
Коваль на протяжении многих лет являлся игроком киевского "Динамо", куда он перешел из родного запорожского "Металлурга". Киевляне же четырежды отправляли игрока в аренду: в "Говерлу", "Оденсе", "Депортиво" и "Аль-Фатех".
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