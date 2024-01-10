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Устроили коридор славы. Жирона поздравила Довбика со званием игрока месяца в Ла Лиге. ВИДЕО

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Устроили коридор славы. Жирона поздравила Довбика со званием игрока месяца в Ла Лиге. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний украинский форвард "Жироны" Артем Довбик на днях был признан лучшим игроком декабря в чемпионате Испании.

В декабре 2023 года форвард провел 4 матча в испанской Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами.

После того как украинец получил свой приз, команда конечно же поздравила его. Традиционно по футбольному устроив Артему "коридор славы".

Естественно, клуб выложил в соцсетях видео забавного поздравления украинца партнёрами.

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