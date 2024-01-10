Устроили коридор славы. Жирона поздравила Довбика со званием игрока месяца в Ла Лиге. ВИДЕО
Награда нашла героя
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26-летний украинский форвард "Жироны" Артем Довбик на днях
В декабре 2023 года форвард провел 4 матча в испанской Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами.
После того как украинец получил свой приз, команда конечно же поздравила его. Традиционно по футбольному устроив Артему "коридор славы".
Естественно, клуб выложил в соцсетях видео забавного поздравления украинца партнёрами.
???? Una felicitació merescuda pel ???????????????????????????? ???????????? ???????????? de #LALIGAEASPORTS ❤️???? pic.twitter.com/MaXTm920wH— Girona FC (@GironaFC) January 10, 2024
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