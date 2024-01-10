Болельщики Жироны признали Довбика лучшим игроком команды в декабре. ФОТО
Артём продолжает собирать индивидуальные награды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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В голосовании болельщиков победил украинский форвард команды Артем Довбик.
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В декабре 2023 года нападающий провел 4 матча в испанской Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами.
Напомним, что ранее Артем был признан
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