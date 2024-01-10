  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Болельщики Жироны признали Довбика лучшим игроком команды в декабре. ФОТО
В тренде

Болельщики Жироны признали Довбика лучшим игроком команды в декабре. ФОТО

Наши за границей

Артём продолжает собирать индивидуальные награды

Болельщики Жироны признали Довбика лучшим игроком команды в декабре. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" объявила имя лучшего игрока команды в декабре 2023 года.

В голосовании болельщиков победил украинский форвард команды Артем Довбик.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В декабре 2023 года нападающий провел 4 матча в испанской Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами.

Напомним, что ранее Артем был признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге по итогам декабря.

По теме
yellow-arrow
Лунин остался в запасе Реала на дерби Суперкубка против Атлетико
yellow-arrow
Реал хочет Фримпонга из Байера и придумал хитрую схему с участием Винисиуса Тобиаса
yellow-arrow
Устроили коридор славы. Жирона поздравила Довбика со званием игрока месяца в Ла Лиге. ВИДЕО
Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости