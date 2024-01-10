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Marca: Анчелотти склоняется к выбору Лунина первым номером Реала

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Тем не менее, сегодня украинец останется в запасе

Marca: Анчелотти склоняется к выбору Лунина первым номером Реала

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграют "Реал" и "Атлетико". UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

В стартовом составе мадридцев выйдет испанский голкипер Кепа Аррисабалага, а украинец Андрей Лунин остался в запасе.

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Как пишет Marca, это подтверждает теорию о том, что украинец будет условно первым голкипером команды. Издание пишет о том, что если бы это была игра Ла Лиги – то играл бы Андрей Лунин, а если бы был кубковый матч – в старте вышел бы Кепа Аррисабалага.

"Аррисабалага себя полностью отдает на тренировках и показывает, что он настоящий профессионал, поэтому Анчелотти не видит причин оставлять его в запасе. Но реальность такова, что в "Реале" сейчас все равно склоняются к выбору Лунина основным вратарем. Так будет и после Суперкубка Испании", – сообщает издание.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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