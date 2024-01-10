Marca: Анчелотти склоняется к выбору Лунина первым номером Реала

Сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграют "Реал" и "Атлетико". UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

В стартовом составе мадридцев выйдет испанский голкипер Кепа Аррисабалага, а украинец Андрей Лунин остался в запасе.

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Как пишет Marca, это подтверждает теорию о том, что украинец будет условно первым голкипером команды. Издание пишет о том, что если бы это была игра Ла Лиги – то играл бы Андрей Лунин, а если бы был кубковый матч – в старте вышел бы Кепа Аррисабалага.