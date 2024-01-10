  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко помог фанатам Динамо закрыть два срочных сбора для украинских военных
В тренде

Миколенко помог фанатам Динамо закрыть два срочных сбора для украинских военных

Наши за границей
Обновлено

Об этом сообщают в сообществе ультрас Динамо

Миколенко помог фанатам Динамо закрыть два срочных сбора для украинских военных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко присоединился к фанатскому сбору для украинских военных.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщил ультрас киевлян Алексей "Декстер", Миколенко помог болельщикам закрыть сразу два срочных сбора на фронт.

Подробностей сбора "Декстер" не дает.

По теме
yellow-arrow
Скрипник хочет вернуть Гармаша в УПЛ
yellow-arrow
Реал – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Суперкубка Испании
yellow-arrow
Marca: Анчелотти склоняется к выбору Лунина первым номером Реала
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТГ-канал Декстера
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости