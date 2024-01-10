Миколенко помог фанатам Динамо закрыть два срочных сбора для украинских военных
Об этом сообщают в сообществе ультрас Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
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Как сообщил ультрас киевлян Алексей "Декстер", Миколенко помог болельщикам закрыть сразу два срочных сбора на фронт.
Подробностей сбора "Декстер" не дает.
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Источник:ТГ-канал Декстера
Опубликовал: Михаил Черныш
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