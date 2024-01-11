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Довбик - о награде игрока месяца в Жироне: Я буду продолжать

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Украинец поблагодарил болельщиков

Довбик - о награде игрока месяца в Жироне: Я буду продолжать

Фото: ФК Жирона

Новина українською

Форвард "Жироны" Артем Довбик поблагодарил болельщиков, которые выбрали его лучшим игроком команды в декабре 2023 года.

"Благодарю вас, болельщики "Жироны", за эту награду. Я буду продолжать. Надеюсь, мы снова выигрываем с этой наградой", - сказал Довбик на видео.

В декабре украинский нападающий провел 4 матча в испанской Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами.

Напомним, что ранее Артем был признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге по итогам декабря.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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