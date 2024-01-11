Довбик - о награде игрока месяца в Жироне: Я буду продолжать
Украинец поблагодарил болельщиков
Фото: ФК Жирона
Форвард "Жироны" Артем Довбик поблагодарил болельщиков, которые выбрали его лучшим игроком команды в декабре 2023 года.
"Благодарю вас, болельщики "Жироны", за эту награду. Я буду продолжать. Надеюсь, мы снова выигрываем с этой наградой", - сказал Довбик на видео.
В декабре украинский нападающий провел 4 матча в испанской Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами.
Напомним, что ранее Артем был признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге по итогам декабря.
???? Another one! ???????? pic.twitter.com/S83M7bp4u1— Girona FC (@GironaFC_Engl) January 10, 2024
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Источник:Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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