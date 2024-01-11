Аусси: Тренер Понферрадины часто не мог мне объяснить, что от меня требуется
Украинец рассказал о жизни в Испании
фото из соцсетей
Украинский защитник Алан Аусси, который недавно на правах аренды перешел в румынский ЧФР Клуж, рассказал, почему ему не удалось заиграть в испанской "Понферрадине", которой принадлежит контракт игрока.
– Лично Вам комфортно было в Испании в плане быта, адаптации?
– В чем-то да, а в чем-то нет. Понферрада – маленький город. Там почти никто не разговаривает на английском, поэтому я начал изучать испанский. Только у меня начало что-то получаться, как мне сделали предложение сменить страну и поехать в Клуж. В остальном все было хорошо, но немного бесило что у них почти все работало необычно. Заведения открывались на несколько часов в обед и вечером.
– А в футбольном плане?
– Не совсем просто. Тренер "Понферрадины" и его помощники также не разговаривали на английском. Часто он не мог мне объяснить, что от меня требуется. В остальном – обычный тренировочный процесс. Конечно, не нравилось, что не играю, но это и так понятно.
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