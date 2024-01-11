Аутсайдер Серии А интересуется украинским опорником Истры
Интерес к Александру Петрусенко есть из разных стран
фото з відкритих джерел
Украинский опорник хорватской "Истры 1961" Александр Петрусенко зимой может сменить команду.
Как сообщает журналист Эндрю Тодос, игроком интересуются несколько клубов.
В частности, интерес есть от одного из аутсайдеров
"Истра", вероятно, готова продать игрока, если за него будут предложена хорошая компенсация.
Отметим, что Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 1 миллион евро.
В текущем сезоне 25-летний Петрусенко провел за "Истру 1961" 17 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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Источник:Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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