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Аутсайдер Серии А интересуется украинским опорником Истры

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Интерес к Александру Петрусенко есть из разных стран

Аутсайдер Серии А интересуется украинским опорником Истры

фото з відкритих джерел

Новина українською

Украинский опорник хорватской "Истры 1961" Александр Петрусенко зимой может сменить команду.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, игроком интересуются несколько клубов.

В частности, интерес есть от одного из аутсайдеров Серии А (имя клуба не называется), а также команды из Украины, Словакии, Венгрии и Польши.

"Истра", вероятно, готова продать игрока, если за него будут предложена хорошая компенсация.

Отметим, что Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 1 миллион евро.

В текущем сезоне 25-летний Петрусенко провел за "Истру 1961" 17 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Истра 1961 Александр Петрусенко
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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