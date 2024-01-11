Аутсайдер Серии А интересуется украинским опорником Истры

Украинский опорник хорватской "Истры 1961" Александр Петрусенко зимой может сменить команду.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, игроком интересуются несколько клубов.

В частности, интерес есть от одного из аутсайдеров Серии А (имя клуба не называется), а также команды из Украины, Словакии, Венгрии и Польши.

"Истра", вероятно, готова продать игрока, если за него будут предложена хорошая компенсация.

Отметим, что Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 1 миллион евро.

В текущем сезоне 25-летний Петрусенко провел за "Истру 1961" 17 матчей, в которых отдал 1 ассист.