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  4. Marca: Лунин обыграл Кепу. Анчелотти выбрал основного вратаря Реала на вторую часть сезона
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Marca: Лунин обыграл Кепу. Анчелотти выбрал основного вратаря Реала на вторую часть сезона

Наши за границей
Обновлено

Кажется, с вратарями Реала наступила ясность

Marca: Лунин обыграл Кепу. Анчелотти выбрал основного вратаря Реала на вторую часть сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, кажется, определился с основным вратарем команды на вторую часть сезона. Во всяком случае, об этом пишет авторитетная испанская Marca.

По данным издания, основным вратарем команды будет украинский голкипер Андрей Лунин. В то же время, арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага будет поддерживать игровой тонус в матчах Кубка Испании.

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Так, по данным источника, именно Кепа выйдет на игру 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико", матч состоится 18 января.

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В матче 1/2 финала Суперкубка Испании против "Атлетико" (5:3) сыграл Кепа, однако пока что неясно, кто из вратарей займет стартовое место в финальном матче турнира, который состоится в воскресенье, 14 января.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов и провел 5 сухих матчей.

На счету Кепы 17 матчей, 16 пропущенных голов и 7 поединков на ноль.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
11.01.2024 в 21:01
Якщо ця інфа правда, то Кепа вчора сам себе обіграв. Другий м'яч голкіпер такого клубу повинен тягнути, третій взагалі цирк. Хоча і заслуги Лунтіка не відкидаю
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
11.01.2024 в 21:01
Якщо ця інфа правда, то Кепа вчора сам себе обіграв. Другий м'яч голкіпер такого клубу повинен тягнути, третій взагалі цирк. Хоча і заслуги Лунтіка не відкидаю
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.01.2024 в 20:18
Ага..
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