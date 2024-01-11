Marca: Лунин обыграл Кепу. Анчелотти выбрал основного вратаря Реала на вторую часть сезона
Кажется, с вратарями Реала наступила ясность
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
По данным издания, основным вратарем команды будет украинский голкипер Андрей Лунин. В то же время, арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага будет поддерживать игровой тонус в матчах Кубка Испании.
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Так, по данным источника, именно Кепа выйдет на игру 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико", матч состоится 18 января.
В матче 1/2 финала Суперкубка Испании против "Атлетико" (5:3) сыграл Кепа, однако пока что неясно, кто из вратарей займет стартовое место в финальном матче турнира, который состоится в воскресенье, 14 января.
Отметим, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов и провел 5 сухих матчей.
На счету Кепы 17 матчей, 16 пропущенных голов и 7 поединков на ноль.
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