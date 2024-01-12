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Яремчук заболел гриппом и пропустил тренировку Валенсии

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Его участие в ближайшем матче команды под большим вопросом

Яремчук заболел гриппом и пропустил тренировку Валенсии

instagram.com/valenciacf

Новина українською

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает Marca.

По данным источника, у украинского футболиста грипп. Его участие в матче 20-го тура Ла Лиги против "Кадиса", который состоится 14 января, находится под большим вопросом.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" в текущем сезоне 16 матчей, в которых забил 2 гола.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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