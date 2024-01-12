Яремчук заболел гриппом и пропустил тренировку Валенсии

Украинский нападающий " Валенсии " Роман Яремчук пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает Marca.

По данным источника, у украинского футболиста грипп. Его участие в матче 20-го тура Ла Лиги против "Кадиса", который состоится 14 января, находится под большим вопросом.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" в текущем сезоне 16 матчей, в которых забил 2 гола.