Руководство Реала недовольно игрой Кепы в матче с Атлетико и донесло свою позицию Анчелотти
Видимо, основным кипером во второй части сезона все-таки будет Лунин
Фото: https://twitter.com/realmadrid?
Руководство мадридского "
Как сообщает Evening Standard, руководство клуба донесло свое недовольство главному тренеру Карло Анчелотти, который, впрочем и сам склоняется к тому, что основным голкипером команды в весенней части сезона будет украинец Андрей Лунин.
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Также отмечается, что теперь руководство "сливочных" лишено иллюзий и раздумий по поводу будущего Кепы - мадридцы вряд ли будут выкупать контракт испанца у "Челси", хотя и думали об этом раньше.
Сам Аррисабалага очень расстроен таким положением вещей и своей игрой в недавнем матче, так как хочет остаться на "Сантьяго Бернабеу", что теперь маловероятно.
Отметим, что на счету Кепы в текущем сезоне за "Реал" 17 матчей, 16 пропущенных голов и 7 поединков на ноль.
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