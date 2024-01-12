Руководство Реала недовольно игрой Кепы в матче с Атлетико и донесло свою позицию Анчелотти

Руководство мадридского " Реала " разочаровано игрой испанского голкипера Кепы Аррисабалаги в полуфинальном матче Суперкубка против "Атлетико" (5:3), в котором испанец допустил результативные ошибки.

Как сообщает Evening Standard, руководство клуба донесло свое недовольство главному тренеру Карло Анчелотти, который, впрочем и сам склоняется к тому, что основным голкипером команды в весенней части сезона будет украинец Андрей Лунин.

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Также отмечается, что теперь руководство "сливочных" лишено иллюзий и раздумий по поводу будущего Кепы - мадридцы вряд ли будут выкупать контракт испанца у "Челси", хотя и думали об этом раньше.

Сам Аррисабалага очень расстроен таким положением вещей и своей игрой в недавнем матче, так как хочет остаться на "Сантьяго Бернабеу", что теперь маловероятно.

Отметим, что на счету Кепы в текущем сезоне за "Реал" 17 матчей, 16 пропущенных голов и 7 поединков на ноль.