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СМИ: Цыганков может продолжить карьеру в АПЛ

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Сорокам нравиться игра украинца

СМИ: Цыганков может продолжить карьеру в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Ньюкасл" для усиления своей команды рассматривает Виктора Цыганкова. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации, "Ньюкасл", ищет усиление на позицию правого вингера. Они рассматривают множество вариантов. Один и с них - украинец Виктор Цыганков. Им нравиться, как проявляет себя на поле украинец.

Напомним, 26-летный Цыганков за этот сезон провел 16 матчей, забил 3 гола и трижды отметился результативными передачами.

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Виктор Цыганков
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Источник:
XSport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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