СМИ: Цыганков может продолжить карьеру в АПЛ

"Ньюкасл" для усиления своей команды рассматривает Виктора Цыганкова. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации, "Ньюкасл", ищет усиление на позицию правого вингера. Они рассматривают множество вариантов. Один и с них - украинец Виктор Цыганков. Им нравиться, как проявляет себя на поле украинец.

Напомним, 26-летный Цыганков за этот сезон провел 16 матчей, забил 3 гола и трижды отметился результативными передачами.