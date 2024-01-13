СМИ: Цыганков может продолжить карьеру в АПЛ
Сорокам нравиться игра украинца
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Ньюкасл" для усиления своей команды рассматривает Виктора Цыганкова. Об этом сообщают украинские СМИ.
По информации, "Ньюкасл", ищет усиление на позицию правого вингера. Они рассматривают множество вариантов. Один и с них - украинец Виктор Цыганков. Им нравиться, как проявляет себя на поле украинец.
Напомним, 26-летный Цыганков за этот сезон провел 16 матчей, забил 3 гола и трижды отметился результативными передачами.
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Источник:XSport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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