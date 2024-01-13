Проигрывает конкуренцию в нападении защитнику. Мудрик снова не сыграл за Челси
На 77-й минуте наставник синих заменил Стерлинга, однако вместо Михаила вышел Чилвелл
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках лондонского дерби "Челси" сегодня обыграл "Фулхэм" со счетом 1:0. На 77-й минуте наставник "синих" решил провести замену Рахима Стерлинга, который сегодня выступал на позиции левого вингера. Однако вместо англичанина на поле вышел его партнер по сборной, левый защитник Бен Чилвелл. Украинец так и не появился на поле до конца поединка.
Напомним, что Михаил не сыграл во втором матче чемпионата подряд. Прошлый тур против "Лутона" вингер также провел на скамейке запасных.
Всего в этом сезоне Мудрик принял участие в 21-м матче за "Челси" и отдал 4 гола и две результативные передачи.
Популярное сейчас
- Не Динамо. Гармаш проведет зимние сборы с клубом УПЛ
- Провел только один товарищеский матч. Легионер провалил просмотр в Черноморце
- Немчанинов: Руководство Миная решило не оставлять футболистов с большими контрактами
- Marca: Лунин обыграл Кепу. Анчелотти выбрал основного вратаря Реала на вторую часть сезона
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО