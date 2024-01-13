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Проигрывает конкуренцию в нападении защитнику. Мудрик снова не сыграл за Челси

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На 77-й минуте наставник синих заменил Стерлинга, однако вместо Михаила вышел Чилвелл

Проигрывает конкуренцию в нападении защитнику. Мудрик снова не сыграл за Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках лондонского дерби "Челси" сегодня обыграл "Фулхэм" со счетом 1:0. На 77-й минуте наставник "синих" решил провести замену Рахима Стерлинга, который сегодня выступал на позиции левого вингера. Однако вместо англичанина на поле вышел его партнер по сборной, левый защитник Бен Чилвелл. Украинец так и не появился на поле до конца поединка.

Напомним, что Михаил не сыграл во втором матче чемпионата подряд. Прошлый тур против "Лутона" вингер также провел на скамейке запасных.

Всего в этом сезоне Мудрик принял участие в 21-м матче за "Челси" и отдал 4 гола и две результативные передачи.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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