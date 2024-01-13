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Коваленко не попал в заявку на матч Эмполи, Русин остался на скамейке на поединок Сандерленда

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Виктор еще не восстановился после травмы

Коваленко не попал в заявку на матч Эмполи, Русин остался на скамейке на поединок Сандерленда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эмполи" и "Сандерленд" объявили стартовые составы на матчи против "Вероны" и "Ипсвича" соответственно. Назарий Русин не выйдет с первых минут на поле. Украинский форвард начинает гостевой поединок 27-го тура Чемпионшипа на скамейке запасных.

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Виктор Коваленко еще не восстановился после повреждения и не попал в заявку на матч Серии А.

Поединок без участия украинского полузащитника начинается в 19:00. Коллектив Назария стартует в 19:30.

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Сандерленд Виктор Коваленко Назарий Русин Эмполи
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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