Коваленко не попал в заявку на матч Эмполи, Русин остался на скамейке на поединок Сандерленда
Виктор еще не восстановился после травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эмполи" и "Сандерленд" объявили стартовые составы на матчи против "Вероны" и "Ипсвича" соответственно. Назарий Русин не выйдет с первых минут на поле. Украинский форвард начинает гостевой поединок 27-го тура Чемпионшипа на скамейке запасных.
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Виктор Коваленко еще не восстановился после повреждения и не попал в заявку на матч Серии А.
Поединок без участия украинского полузащитника начинается в 19:00. Коллектив Назария стартует в 19:30.
Our starting XI to take on Ipswich Town! ????#SAFC | #IPSSUN pic.twitter.com/oAEAOXGHkX— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 13, 2024
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