Коваленко не попал в заявку на матч Эмполи, Русин остался на скамейке на поединок Сандерленда

"Эмполи" и "Сандерленд" объявили стартовые составы на матчи против "Вероны" и "Ипсвича" соответственно. Назарий Русин не выйдет с первых минут на поле. Украинский форвард начинает гостевой поединок 27-го тура Чемпионшипа на скамейке запасных.

Виктор Коваленко еще не восстановился после повреждения и не попал в заявку на матч Серии А.

Поединок без участия украинского полузащитника начинается в 19:00. Коллектив Назария стартует в 19:30.

Our starting XI to take on Ipswich Town! ????#SAFC | #IPSSUN pic.twitter.com/oAEAOXGHkX