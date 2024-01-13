Гармаш: Пока нет ясности по моему будущему
Сообщалось, что полузащитник покинул расположение Осиека
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщалось ранее, Денис Гармаш планирует
Однако сайт Sport-express.ua позвонил экс-хавбеку "Динамо" для уточнения информации, на что Денис ответил:
"Нет, я не расторг контракт! Нахожусь в Осиекове. В МакДональдзе, им сейчас. Пока нет ясности.", - сказал 33-летний футболист.
Контракт Гармаша с "Осиеком" действует до 30 июня 2024 года.
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