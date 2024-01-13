Гармаш: Пока нет ясности по моему будущему

Как сообщалось ранее, Денис Гармаш планирует покинуть расположение "Осиека" и хочет присоединиться к межсезонному сбору "Металлиста 1925", который пройдет в Испании с 23-го января по 17-е февраля.

Однако сайт Sport-express.ua позвонил экс-хавбеку "Динамо" для уточнения информации, на что Денис ответил:

"Нет, я не расторг контракт! Нахожусь в Осиекове. В МакДональдзе, им сейчас. Пока нет ясности.", - сказал 33-летний футболист.

Контракт Гармаша с "Осиеком" действует до 30 июня 2024 года.