Миколенко выйдет в старте на матч против Астон Виллы
Тяжелое испытание для украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 21 тура АПЛ "Эвертон" встретится с "Астон Виллой". Украинский защитник Виталий Миколенко появится на левом фланге обороны "ирисок".
Today's Toffees! ????— Everton (@Everton) January 14, 2024
???? Doucs returns from injury and starts against @AVFCOfficial - while Dwight has recovered enough to make the bench. #EVEVAVL pic.twitter.com/ky31jTzSzs
Он выйдет в старте команды из Ливерпуля в пятый раз подряд после того, как дважды пропустил матчи из-за травмы. В общей сложности на счету украинца 19 поединков в этом сезоне.
Перед этим матчем "Эвертон" занимает 17 место в чемпионате, а "Астон Вилла" идет третьим.
Поединок начнется в 16.00.
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