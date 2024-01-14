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Миколенко выйдет в старте на матч против Астон Виллы

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Тяжелое испытание для украинца

Миколенко выйдет в старте на матч против Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 21 тура АПЛ "Эвертон" встретится с "Астон Виллой". Украинский защитник Виталий Миколенко появится на левом фланге обороны "ирисок".

Он выйдет в старте команды из Ливерпуля в пятый раз подряд после того, как дважды пропустил матчи из-за травмы. В общей сложности на счету украинца 19 поединков в этом сезоне.

Перед этим матчем "Эвертон" занимает 17 место в чемпионате, а "Астон Вилла" идет третьим.

Поединок начнется в 16.00.

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