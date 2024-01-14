Миколенко выйдет в старте на матч против Астон Виллы

В матче 21 тура АПЛ "Эвертон" встретится с "Астон Виллой". Украинский защитник Виталий Миколенко появится на левом фланге обороны "ирисок".

Today's Toffees! ????



???? Doucs returns from injury and starts against @AVFCOfficial - while Dwight has recovered enough to make the bench. #EVEVAVL pic.twitter.com/ky31jTzSzs — Everton (@Everton) January 14, 2024

Он выйдет в старте команды из Ливерпуля в пятый раз подряд после того, как дважды пропустил матчи из-за травмы. В общей сложности на счету украинца 19 поединков в этом сезоне.

Перед этим матчем "Эвертон" занимает 17 место в чемпионате, а "Астон Вилла" идет третьим.

Поединок начнется в 16.00.