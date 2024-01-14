Миколенко: Чувствую себя привычнее в матчах против топ-команд

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в комментарии клубной пресс-службе рассказал, в чем по его мнению состоит прогресс.

“Тщательно работаю на каждой тренировке. Помню, когда в июле получил травму, начал тренироваться с нашими физиотерапевтами и много работал, чтобы вернуться. Каждая тренировка давалась мне тяжело, а сейчас я адаптируюсь к лиге, что важно. Чувствую себя привычнее в матчах против топ-команд. Чувствую себя увереннее, когда выхожу на поле.

Всегда стараюсь быть лучшим и стать лучшим игроком. Эта мотивация очень помогает мне двигаться вперед”, – сказал Миколенко.