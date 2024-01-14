Миколенко: Чувствую себя привычнее в матчах против топ-команд
Опыт сказывается
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в комментарии клубной пресс-службе рассказал, в чем по его мнению состоит прогресс.
“Тщательно работаю на каждой тренировке. Помню, когда в июле получил травму, начал тренироваться с нашими физиотерапевтами и много работал, чтобы вернуться. Каждая тренировка давалась мне тяжело, а сейчас я адаптируюсь к лиге, что важно. Чувствую себя привычнее в матчах против топ-команд. Чувствую себя увереннее, когда выхожу на поле.
Всегда стараюсь быть лучшим и стать лучшим игроком. Эта мотивация очень помогает мне двигаться вперед”, – сказал Миколенко.
В этом сезоне украинец провел 15 матчей в составе "Эвертона" в АПЛ, отличившись двумя голами.
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