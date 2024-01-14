  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко: Чувствую себя привычнее в матчах против топ-команд
В тренде

Миколенко: Чувствую себя привычнее в матчах против топ-команд

Наши за границей

Опыт сказывается

Миколенко: Чувствую себя привычнее в матчах против топ-команд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в комментарии клубной пресс-службе рассказал, в чем по его мнению состоит прогресс.

“Тщательно работаю на каждой тренировке. Помню, когда в июле получил травму, начал тренироваться с нашими физиотерапевтами и много работал, чтобы вернуться. Каждая тренировка давалась мне тяжело, а сейчас я адаптируюсь к лиге, что важно. Чувствую себя привычнее в матчах против топ-команд. Чувствую себя увереннее, когда выхожу на поле.

Всегда стараюсь быть лучшим и стать лучшим игроком. Эта мотивация очень помогает мне двигаться вперед”, – сказал Миколенко.

В этом сезоне украинец провел 15 матчей в составе "Эвертона" в АПЛ, отличившись двумя голами.

По теме
yellow-arrow
Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Миколенко на месте. Эвертон - Астон Вилла. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Миколенко выйдет в старте на матч против Астон Виллы
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Евертона
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости