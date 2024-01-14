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У Миколенко рассечение головы после столкновения с партнером по команде

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Защитник получил помощь и продолжил игру

У Миколенко рассечение головы после столкновения с партнером по команде

Фото: Getty Images

Новина українською

В матче "Эвертон" - "Астон Вилла" во втором тайме произошло неприятное столкновение с участием Миколенко. Виталий сошелся со своим партнером по команде Тарковским и получил рассечение головы. Далее последовало кровотечение, после которого фулбек вынужден был получить медицинскую помощь. Ему наложили повязку и он продолжил игру.

Сейчас счет между командами 0:0.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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