У Миколенко рассечение головы после столкновения с партнером по команде

В матче "Эвертон" - "Астон Вилла" во втором тайме произошло неприятное столкновение с участием Миколенко. Виталий сошелся со своим партнером по команде Тарковским и получил рассечение головы. Далее последовало кровотечение, после которого фулбек вынужден был получить медицинскую помощь. Ему наложили повязку и он продолжил игру.

Сейчас счет между командами 0:0.