У Миколенко рассечение головы после столкновения с партнером по команде
Защитник получил помощь и продолжил игру
Фото: Getty Images
В матче "Эвертон" - "Астон Вилла" во втором тайме произошло неприятное столкновение с участием Миколенко. Виталий сошелся со своим партнером по команде Тарковским и получил рассечение головы. Далее последовало кровотечение, после которого фулбек вынужден был получить медицинскую помощь. Ему наложили повязку и он продолжил игру.
Сейчас счет между командами 0:0.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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