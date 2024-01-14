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Мирослав Мазур присоединился к литовскому Жальгирису

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Воспитанник Динамо нашел новый клуб

Мирослав Мазур присоединился к литовскому Жальгирису

Фото: ostersundsfk.se

Новина українською

Украинский защитник Мирослав Мазур присоединился к литовскому "Жальгирису", после того, как недавно покинул "Эстерсунд".

25-летний центрбек переехал в столицу Литвы после двух сезонов проведенных в Швеции.

Напомним, Мазур является воспитанником киевского "Динамо". На протяжении карьеры он также играл за "Буковину", "Арсенал-Киев", "Ворсклу", молдавский "Сфынтул Георге", шведский "Умео" и польскую "Ягеллонию".

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Жальгирис (Вильнюс) Мирослав Мазур
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Источник:
fkzalgiris.lt
Опубликовал: Владислав Шарапа
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