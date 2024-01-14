Мирослав Мазур присоединился к литовскому Жальгирису
Воспитанник Динамо нашел новый клуб
Фото: ostersundsfk.se
Украинский защитник Мирослав Мазур присоединился к литовскому "Жальгирису", после того, как недавно
25-летний центрбек переехал в столицу Литвы после двух сезонов проведенных в Швеции.
Напомним, Мазур является воспитанником киевского "Динамо". На протяжении карьеры он также играл за "Буковину", "Арсенал-Киев", "Ворсклу", молдавский "Сфынтул Георге", шведский "Умео" и польскую "Ягеллонию".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:fkzalgiris.lt
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин - в основе. Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании
- Невыразительный матч Довбыка с Цыганковым и всей Жироны. Известны оценки украинцев за игру Ла Лиги
- "Она - такой же участник": Хацкевич - о соучастии Беларуси в войне
- Marca: Лунин обыграл Кепу. Анчелотти выбрал основного вратаря Реала на вторую часть сезона
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн