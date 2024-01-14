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Анчелотти: Лунин сыграет в матче кубка против Атлетико

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В следующем поединке украинский кипер тоже будет играть со старта

Анчелотти: Лунин сыграет в матче кубка против Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти перед матчем с "Барселоной" объявил, что Андрей Лунин сыграет в следующем кубковом поединке "сливочных" против мадридского "Атлетико":

"Я выбираю голкипера перед каждым матчем, и мне кажется, что пока все хорошо. Я решил, что Лунин будет играть в финале еще до полуфинальной игры с Атлетико. Также Лунин будет играть с Атлетико в Кубке Испании", - сообщил Анчелотти.

Матч 1/8 Кубка Испании с Атлетико состоится в четверг, 18 января, в 22:30.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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