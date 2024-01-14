Анчелотти: Лунин сыграет в матче кубка против Атлетико

Карло Анчелотти перед матчем с "Барселоной" объявил, что Андрей Лунин сыграет в следующем кубковом поединке "сливочных" против мадридского "Атлетико":

"Я выбираю голкипера перед каждым матчем, и мне кажется, что пока все хорошо. Я решил, что Лунин будет играть в финале еще до полуфинальной игры с Атлетико. Также Лунин будет играть с Атлетико в Кубке Испании", - сообщил Анчелотти.