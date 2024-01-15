Экс-жена Тимощука: Анатолию подложили проститутку в постель. Это КГБистские старые методы

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая объяснила почему ее экс-муж не будет переезжать в другую страну и зачем россиянам бывший капитан сборной Украины.

"Собирался Тимощук бежать из России или нет? Ну, это же слухи. Тренер рассказывает, потому что его что-то спросили о Тимощуке. А что он знает? Он где-то пересекался с Тимощуком и когда-то, возможно, в разговоре спрашивал Анатолия, а чего тот не выезжает? А что Тимощуку ответить на этот вопрос? На секундочку представьте себя на месте Тимощука. Я просто знаю Анатолия уже столько лет - он будет играть жертву. Вот он начинает: я бедный, несчастный, ну что же я буду протестовать? Я же не смогу протестовать... Он много чего может понарассказывать, потому что Тимощук - это одна патологическая ложь.

Я не говорю ничего плохого об этом тренере [Люкене], просто он, наверное, задал вопрос Тимощуку, а тот вранья навешал на уши... Тимощук прекрасно выезжает на отдых. Он прекрасно передвигается по миру. В России его никто не держит. Условно не держит. Но Тимощук не уедет навсегда из России по нескольким причинам. Потому что, во-первых, куда ему уехать? В Европу? Но здесь есть законы и уже нельзя будет жить так, как Тимощук привык и так, как ему хочется. Включая момент, что ему придется платить алименты детям.

А в России можно спрятаться, не платить. Во-вторых, для чего ему выезжать? Ему в России платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный. Потому что он нужен России... Что он там еще делает? Живет с женщиной старше его и которая имеет двое детей уже совершеннолетних. Парня, которому больше 20 лет, Анатолий отмазывает от армии.

Россия знала, что будет делать [вести войну] уже очень давно. И что ей нужно было сделать? Собрать максимальное количество украинских лидеров мнений и привлечь на свою сторону любыми методами. Кому-то подложить проститутку в постель. Кого-то взять за яйца, кого-то заманить деньгами. Это КГБистские старые методы... Тимощуку показали, как хорошо ему будет в Санкт-Петербурге. Подложили ему там какую-то шлюшку, которая начала его держать за яйца, влиять и капать на его мозги", - сказала Навроцкая.

Речь идет о нынешней жене Анатолия Тимощука Анастасии Климовой. Надежда Навроцкая понимала, что Анастасия, которая работала в структуре "Зенита", была в тесных отношениях с Анатолием еще с 2007 года и с тех пор влияла на него. У россиянки есть двое детей от предыдущего брака - Тимофей и Доминика.