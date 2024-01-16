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Украинский полузащитник допустил автогол во французской лиге, его команда проиграла без шансов

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Неудачный день для Даниила Игнатенко

Украинский полузащитник допустил автогол во французской лиге, его команда проиграла без шансов

instagram.com/danyaignatenkoo97

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Во втором французском дивизионе Лиге 2 состоялся матч между лидером турнирной таблицы "Осером" и одним из аутсайдеров "Бордо". Цвета последнего защищает украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

Он вышел в основном составе своей команды, отыграл целый матч, на 76-ой минуте получил желтую карточку. Но самое обидное – это автогол, который случился на 47-ой минуте. Игнатенко, пытаясь прервать прострел соперника, срезал мяч в собственные ворота.

В итоге игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Осера". "Бордо" Даниила Игнатенко сейчас находится на пятнадцатом месте турнирной таблицы, тогда как "Осер" – лидер чемпионата.

Следующий матч "Бордо" сыграет 15-го января в Кубке Франции против "Ниццы".

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Бордо Даниил Игнатенко
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Источник:
Лига 2
Опубликовал: Игорь Семйон
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