Украинский полузащитник допустил автогол во французской лиге, его команда проиграла без шансов

Во втором французском дивизионе Лиге 2 состоялся матч между лидером турнирной таблицы "Осером" и одним из аутсайдеров "Бордо". Цвета последнего защищает украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

Он вышел в основном составе своей команды, отыграл целый матч, на 76-ой минуте получил желтую карточку. Но самое обидное – это автогол, который случился на 47-ой минуте. Игнатенко, пытаясь прервать прострел соперника, срезал мяч в собственные ворота.

В итоге игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Осера". "Бордо" Даниила Игнатенко сейчас находится на пятнадцатом месте турнирной таблицы, тогда как "Осер" – лидер чемпионата.

Следующий матч "Бордо" сыграет 15-го января в Кубке Франции против "Ниццы".