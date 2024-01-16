Мазур: Динамо - оно в сердце. Если из этого клуба среди ночи позвонят, соберусь и поеду
Украинский защитник хотел бы вернуться в киевский клуб
Фото: Instagram
Воспитанник киевского "Динамо" Мирослав Мазур, который на днях стал игроком литовского "Жальгириса", высказался о своем родном клубе.
- Слежу ли за "Динамо" сейчас? Да, конечно, смотрю каждую игру.
- После назначения главным тренером Александра Шовковского игра команды изменилась?
- Мне нравится, что начали прогрессировать в обороне, стало меньше ошибок. Больше уверенности у игроков появилось. О чем говорить, пришел Шовковский - и команда выиграла все матчи.
- Особенно много центра защиты ошибалась в начале сезона. Вам хотелось бы помочь команде?
- Да, я смотрел. Конечно, мне хотелось бы вернуться в состав "Динамо" (Киев), если бы была такая возможность, я бы обязательно ею бы воспользовался. Нужно понимать уровень команды. Это моя мини-мечта, одна из них - играть там, где начинал. Я в пять лет пришел в "Динамо". Играл до 18. Потом так сложились карты, что пришлось уйти. Но это, знаете, в сердце живет. "Динамо" - оно в сердце. Всегда хотелось бы вернуться, а там как сложится.
- Я читал, что вы хотите играть только в Европе. А если придет приглашение из украинского клуба?
- На данный момент для меня в Украине есть только один клуб - "Динамо" (Киев). Если мне из этого клуба среди ночи позвонят, я в тот же день соберусь и поеду.
- В этом сезоне в центре защиты "Динамо" иногда играл Кристиан Биловар. Он в команде, потому что имеет особые отношения с семьей президента Игорем Суркисом?
- Смотрите. Я не люблю оценивать игрока по той или иной игре. Я не очень люблю говорить о футболистах, которые играют на моей позиции. Скажем так, я же тоже не Серхио Рамос, хотя к этому стремлюсь, - отметил Мазур.
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