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Шаблий купит контрольный пакет акций польского клуба, где будет работать Хацкевич, - журналист

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Речь идет об аутсайдере Первой лиги Польше Заглембе Сосновец

Шаблий купит контрольный пакет акций польского клуба, где будет работать Хацкевич, - журналист

instagram.com/shablii_vadim

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Известный украинский агент и владелец агентства ProStar Вадим Шаблий планирует купить акции польского клуба "Заглембе" Сосновец.

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Об этом сообщил польский журналист Томаш Влодарчик:

"Я спросил о ситуации в Сосновце, потому что 0,74% акций Рафала Коллинза и захват спортивного департамента вызвали подозрения.

Насколько мне известно, клубом действительно интересовалось украинское агентство ProStar, в частности генеральный директор этого агентства Вадим Шаблий.

Главным тренером станет Александр Хацкевич – бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Беларуси. У Хацкевича есть и польский паспорт.

Спортивным директором станет другой белорус – Михаил Залевский. Бывший директор БАТЭ, сбежавший в Польшу от режима Лукашенко", - написал журналист.

Веротяно, Шаблий купит акции клуба из Сосновца через 35-летнего бизнесмена Рафала Коллинза, и который уже владеет 0.74% акций. При этом, именно Коллинз будет "лицом" проекта.

"Ожидается, что это будет покупка контрольного пакета акций клуба. Возможно, с Коллинзом в качестве официального лица клуба, но с восточным влиянием", – написал Влодарчик.

Ну и напомним, что "Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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