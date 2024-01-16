Шаблий купит контрольный пакет акций польского клуба, где будет работать Хацкевич, - журналист

Известный украинский агент и владелец агентства ProStar Вадим Шаблий планирует купить акции польского клуба "Заглембе" Сосновец.

Об этом сообщил польский журналист Томаш Влодарчик:

"Я спросил о ситуации в Сосновце, потому что 0,74% акций Рафала Коллинза и захват спортивного департамента вызвали подозрения.

Насколько мне известно, клубом действительно интересовалось украинское агентство ProStar, в частности генеральный директор этого агентства Вадим Шаблий.

Главным тренером станет Александр Хацкевич – бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Беларуси. У Хацкевича есть и польский паспорт.

Спортивным директором станет другой белорус – Михаил Залевский. Бывший директор БАТЭ, сбежавший в Польшу от режима Лукашенко", - написал журналист.