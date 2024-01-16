Шаблий купит контрольный пакет акций польского клуба, где будет работать Хацкевич, - журналист
Речь идет об аутсайдере Первой лиги Польше Заглембе Сосновец
instagram.com/shablii_vadim
Известный украинский агент и владелец агентства ProStar Вадим Шаблий планирует купить акции польского клуба "Заглембе" Сосновец.
Об этом сообщил польский журналист Томаш Влодарчик:
"Я спросил о ситуации в Сосновце, потому что 0,74% акций Рафала Коллинза и захват спортивного департамента вызвали подозрения.
Насколько мне известно, клубом действительно интересовалось украинское агентство ProStar, в частности генеральный директор этого агентства Вадим Шаблий.
Главным тренером станет Александр Хацкевич – бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Беларуси. У Хацкевича есть и польский паспорт.
Спортивным директором станет другой белорус – Михаил Залевский. Бывший директор БАТЭ, сбежавший в Польшу от режима Лукашенко", - написал журналист.
Веротяно, Шаблий купит акции клуба из Сосновца через 35-летнего бизнесмена Рафала Коллинза, и который уже владеет 0.74% акций. При этом, именно Коллинз будет "лицом" проекта.
"Ожидается, что это будет покупка контрольного пакета акций клуба. Возможно, с Коллинзом в качестве официального лица клуба, но с восточным влиянием", – написал Влодарчик.
Ну и напомним, что "Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.
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