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Ярмолюк остался в запасе Брентфорда на кубковый матч с Вулверхэмптоном

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Сегодня матч 1/32 финала Кубка Англии

Ярмолюк остался в запасе Брентфорда на кубковый матч с Вулверхэмптоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 января, в Англии состоятся несколько матчей-переигровок 1/32 финала Кубка страны.

В одном из этих поединков "Вулверхэмптон" примет "Брентфорд". В первом матче команды расписали ничью 1:1.

Матч начнется в 21:30. Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк в заявке на матч, однако начнет поединок на скамейке запасных.

Отметим, что в текущем сезоне украинец провел за "Брентфорд" 13 матчей во всех турнирах (в основном, выходя на замену) без результативных действий.

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