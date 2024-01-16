Ярмолюк остался в запасе Брентфорда на кубковый матч с Вулверхэмптоном
Сегодня матч 1/32 финала Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 16 января, в Англии состоятся несколько матчей-переигровок 1/32 финала Кубка страны.
В одном из этих поединков "Вулверхэмптон" примет "
Матч начнется в 21:30. Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк в заявке на матч, однако начнет поединок на скамейке запасных.
Отметим, что в текущем сезоне украинец провел за "Брентфорд" 13 матчей во всех турнирах (в основном, выходя на замену) без результативных действий.
???? Our XI to take on Wolves at Molineux#WOLBRE | @EmiratesFACup pic.twitter.com/WSE03Av6UW— Brentford FC (@BrentfordFC) January 16, 2024
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