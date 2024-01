Ярмолюк остался в запасе Брентфорда на кубковый матч с Вулверхэмптоном

Сегодня, 16 января, в Англии состоятся несколько матчей-переигровок 1/32 финала Кубка страны.

В одном из этих поединков "Вулверхэмптон" примет " Брентфорд ". В первом матче команды расписали ничью 1:1.

Матч начнется в 21:30. Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк в заявке на матч, однако начнет поединок на скамейке запасных.

Отметим, что в текущем сезоне украинец провел за "Брентфорд" 13 матчей во всех турнирах (в основном, выходя на замену) без результативных действий.

???? Our XI to take on Wolves at Molineux#WOLBRE | @EmiratesFACup pic.twitter.com/WSE03Av6UW