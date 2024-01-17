Форвард юношеской сборной Украины мог оказаться в Баварии
Украинец рассказал, что мюнхенский клуб предлагал ему контракт
Фото: ФК Баєр
16-летний украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов рассказал, что мог оказаться в другом немецком гранде.
"Хочу сказать, что "Бавария" предложила мне контракт на три года, но потом произошли события, которые не зависели от меня...
Тем не менее я искренне рад, что так сложилось, и я оказался в Леверкузене, - поделился Степанов.
Напомним, что парень играет за команду U-17 "Байера". В текущем сезоне форвард провел 16 матчей, в которых забил 9 голов и отдал й ассист.
Также Степанов является действующим игроком сборной Украины U-17 (3 матча, 3 гола).
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