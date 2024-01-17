Форвард юношеской сборной Украины мог оказаться в Баварии

16-летний украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов рассказал, что мог оказаться в другом немецком гранде.

"Хочу сказать, что "Бавария" предложила мне контракт на три года, но потом произошли события, которые не зависели от меня...

Тем не менее я искренне рад, что так сложилось, и я оказался в Леверкузене, - поделился Степанов.