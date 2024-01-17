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Лунин хочет продлить контракт с Реалом – СМИ

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Украинский кипер определился со своим будущим в Мадриде

Лунин хочет продлить контракт с Реалом – СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял решение относительно своей дальнейшей карьеры.

Как сообщает The Athletic, 24-летний украинец хочет остаться в команде и намерен продлить соглашение со "сливочными". Руководство мадридцев, в свою очередь, еще не предлагало Андрею продолжить сотрудничество.

Контракт украинца с "Реалом" официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за королевский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Еще в пяти встречах он отстоял на "ноль".

Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривает возможность трансфера Лунина.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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download1 (huyersk)
17.01.2024 в 16:02
Схоже Андрій залишиться відданим єдиному клубу усю свою кар'єру. Любов на все життя.
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
17.01.2024 в 16:02
Схоже Андрій залишиться відданим єдиному клубу усю свою кар'єру. Любов на все життя.
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0
0
terber (ternopil)
17.01.2024 в 15:35
знову буде клоуном в РМ,все буде залежати від макароника чи буде він грати в основі чи ні
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