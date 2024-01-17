Лунин хочет продлить контракт с Реалом – СМИ

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял решение относительно своей дальнейшей карьеры.

Как сообщает The Athletic, 24-летний украинец хочет остаться в команде и намерен продлить соглашение со "сливочными". Руководство мадридцев, в свою очередь, еще не предлагало Андрею продолжить сотрудничество.

Контракт украинца с "Реалом" официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за королевский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Еще в пяти встречах он отстоял на "ноль".

Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривает возможность трансфера Лунина.