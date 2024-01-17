Миколенко – снова в старте Эвертона на переигровку Кубка Англии с Кристал Пэлас
Переигровка 1/32 финала Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 17 января, в рамках переигровки 1/32 финала Кубка Англии состоится матч с интересной вывеской, в котором сойдутся две команды АПЛ – "
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Исходя из вывески, главный тренер "ирисок" Шон Дайч выставил вполне боевой состав на матч.
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе на поединок.
Напомним, что матч начнется в 21:45.
Tonight's FA Cup Toffees! ????@EmiratesFACup ???? #EFC pic.twitter.com/VqwkMqKOsa— Everton (@Everton) January 17, 2024
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