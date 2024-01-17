Миколенко – снова в старте Эвертона на переигровку Кубка Англии с Кристал Пэлас

Сегодня, 17 января, в рамках переигровки 1/32 финала Кубка Англии состоится матч с интересной вывеской, в котором сойдутся две команды АПЛ – " Эвертон " примет "Кристал Пэлас". Первый поединок команд две недели назад в Ливерпуле завершился вничью 0:0.

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Исходя из вывески, главный тренер "ирисок" Шон Дайч выставил вполне боевой состав на матч.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе на поединок.

Напомним, что матч начнется в 21:45.