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Миколенко – снова в старте Эвертона на переигровку Кубка Англии с Кристал Пэлас

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Переигровка 1/32 финала Кубка Англии

Миколенко – снова в старте Эвертона на переигровку Кубка Англии с Кристал Пэлас

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 января, в рамках переигровки 1/32 финала Кубка Англии состоится матч с интересной вывеской, в котором сойдутся две команды АПЛ – "Эвертон" примет "Кристал Пэлас". Первый поединок команд две недели назад в Ливерпуле завершился вничью 0:0.

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Исходя из вывески, главный тренер "ирисок" Шон Дайч выставил вполне боевой состав на матч.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе на поединок.

Напомним, что матч начнется в 21:45.

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Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон) Виталий Миколенко
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