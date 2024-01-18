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Намного выше среднего, но до лучших – не дотянул. SofaScore поставил оценку Цыганкову за матч с Райо

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Уверенная победа каталонцев

Намного выше среднего, но до лучших – не дотянул. SofaScore поставил оценку Цыганкову за матч с Райо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер "Жироны" Виктор Цыганков впервые за месяц вышел в стартовом составе своей команды. В матче 1/8 финала против "Райо Вальекано" в Кубке Испании украинец сыграл 60 минут (3:1). Было заметно, что кондиции после повреждения Виктор, естественно, еще не набрал.

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Тем не менее, Цыганков провел хороший матч. Разогнал атаку на первый забитый мяч и отдал предголевой пас, был полезен в комбинациях, опасно пристреливался с линии штрафной площадки. Точность его передач составила 88% (29/33). Также Виктор 11 раз потерял мяч и трижды его отобрал. SofaScore поставил ему 7.6.

Намного выше среднего, но до лучших – не дотянул. SofaScore поставил оценку Цыганкову за матч с Райо - изображение 1

"Жирона" во второй раз в истории вышла в четвертьфинальную стадию турнира. Отметим, что Артем Довбик, как и полагается лидеру, матч Кубка провел на скамейке запасных.

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Жирона – Райо Вальекано. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании
Кубок Испании Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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