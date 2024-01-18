Намного выше среднего, но до лучших – не дотянул. SofaScore поставил оценку Цыганкову за матч с Райо
Уверенная победа каталонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков впервые за месяц вышел в стартовом составе своей команды. В матче 1/8 финала против "Райо Вальекано" в Кубке Испании украинец сыграл 60 минут (3:1). Было заметно, что кондиции после повреждения Виктор, естественно, еще не набрал.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Тем не менее, Цыганков провел хороший матч. Разогнал атаку на первый забитый мяч и отдал предголевой пас, был полезен в комбинациях, опасно пристреливался с линии штрафной площадки. Точность его передач составила 88% (29/33). Также Виктор 11 раз потерял мяч и трижды его отобрал. SofaScore поставил ему 7.6.
"Жирона" во второй раз в истории вышла в четвертьфинальную стадию турнира. Отметим, что Артем Довбик, как и полагается лидеру, матч Кубка провел на скамейке запасных.
Популярное сейчас
- Жирона – Райо Вальекано. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании
- Бывшая первая ракетка мира приговорена к двум годам лишения свободы
- Дело может дойти до серии пенальти. СМИ рассказали, почему на кубковое дерби с Атлетико Анчелотти выбрал Лунина
- Анчелотти: Лунин сыграет в матче кубка против Атлетико
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО