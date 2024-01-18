Стала известна оценка Яремчука за кубковый матч Валенсии

17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором "Валенсия" принимала "Сельту". Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук начал поединок в запасе и появился на поле на 76-й минуте. За это время украинец 6 раз коснулся мяча, нанес 1 удар в створ ворот, а также отдал 4 передачи, 3 из которых оказались точными (75%).

После завершения поединка портал SofaScore оценил игру участников поединка. За свои действия Роман получил 6.8 балла - это средний показатель в команде.

Лучшим игроком противостояния стал форвард "Сельты" Анастасиос Дувикас (8.8), который оформил дубль.