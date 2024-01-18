Стала известна оценка Яремчука за кубковый матч Валенсии
Команда украинца вылетела из турнира
Getty Images / Global Images Ukraine
17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором "Валенсия" принимала "Сельту". Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1.
Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук начал поединок в запасе и появился на поле на 76-й минуте. За это время украинец 6 раз коснулся мяча, нанес 1 удар в створ ворот, а также отдал 4 передачи, 3 из которых оказались точными (75%).
После завершения поединка портал SofaScore оценил игру участников поединка. За свои действия Роман получил 6.8 балла - это средний показатель в команде.
Лучшим игроком противостояния стал форвард "Сельты" Анастасиос Дувикас (8.8), который оформил дубль.
Популярное сейчас
- Есть второй в истории четвертьфинал! Жирона - Райо Вальекано 3:1. Видео голов и обзор матча
- Кубок короля. Жирона - Райо Вальекано 3:1. Не спешите их хоронить
- Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
- Невыразительный матч Довбыка с Цыганковым и всей Жироны. Известны оценки украинцев за игру Ла Лиги
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО