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Стала известна оценка Яремчука за кубковый матч Валенсии

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Команда украинца вылетела из турнира

Стала известна оценка Яремчука за кубковый матч Валенсии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором "Валенсия" принимала "Сельту". Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук начал поединок в запасе и появился на поле на 76-й минуте. За это время украинец 6 раз коснулся мяча, нанес 1 удар в створ ворот, а также отдал 4 передачи, 3 из которых оказались точными (75%).

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После завершения поединка портал SofaScore оценил игру участников поединка. За свои действия Роман получил 6.8 балла - это средний показатель в команде.

Лучшим игроком противостояния стал форвард "Сельты" Анастасиос Дувикас (8.8), который оформил дубль.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Сельта (Виго)
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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
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