Реал предлагает Лунину контракт до 2030 года - Источник

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил от руководства клуба предложение о продлении контракта, сообщает El Debate.

По информации издания, мадридцы предлагают ему заключить соглашение до 2030 года. Источник отмечает, что "Реал" верит в Лунина как в основного вратаря на будущее.

Сообщается, что перед Луниным сейчас стоит выбор - остаться в "Реале" и претендовать на престижные трофеи или отправиться в АПЛ, где у него будет больше игрового времени и где он сможет заработать больше денег. Сам Андрей пока думает над своим решением.

Также отмечается, что "Реал", вероятно, летом не будет выкупать Кепу Аррисабалагу у "Челси", который сейчас является конкурентом украинца. Однако скоро должен вернуться после тяжелой травмы Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за королевский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Еще в пяти встречах он отстоял на "ноль".