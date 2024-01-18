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Реал предлагает Лунину контракт до 2030 года - Источник

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Какое решение примет украинец?

Реал предлагает Лунину контракт до 2030 года - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил от руководства клуба предложение о продлении контракта, сообщает El Debate.

По информации издания, мадридцы предлагают ему заключить соглашение до 2030 года. Источник отмечает, что "Реал" верит в Лунина как в основного вратаря на будущее.

Сообщается, что перед Луниным сейчас стоит выбор - остаться в "Реале" и претендовать на престижные трофеи или отправиться в АПЛ, где у него будет больше игрового времени и где он сможет заработать больше денег. Сам Андрей пока думает над своим решением.

Также отмечается, что "Реал", вероятно, летом не будет выкупать Кепу Аррисабалагу у "Челси", который сейчас является конкурентом украинца. Однако скоро должен вернуться после тяжелой травмы Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за королевский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Еще в пяти встречах он отстоял на "ноль".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
El Debate
Опубликовал: Алина Ерофеева
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