Лунин – в старте Реала на кубковый матч с Атлетико

Сегодня, 18 января, в 1/8 финала Кубка Испании встретятся "Реал" и "Атлетико". Известен стартовый состав "сливочных" на эту встречу.

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет с первых минут во втором поединке подряд. Ранее вратарь успел сыграть в финале Суперкубка против "Барселоны" и завоевать трофей.

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Начало матча – в 22:30 по киевскому времени.

В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустил 7 голов.