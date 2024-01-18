Лунин – в старте Реала на кубковый матч с Атлетико
1/8 финала турнира – мадридское дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 18 января, в 1/8 финала Кубка Испании встретятся "Реал" и "Атлетико". Известен стартовый состав "сливочных" на эту встречу.
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет с первых минут во втором поединке подряд. Ранее вратарь успел сыграть в финале Суперкубка против "Барселоны" и завоевать трофей.
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Начало матча – в 22:30 по киевскому времени.
В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустил 7 голов.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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