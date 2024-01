Наварил, но и спасал. Как сыграл Лунин в невероятном дерби Мадрида и какие оценки получил украинец

Андрей Лунин вышел в старте "Реала" на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико". На 39-й минуте поединка Рюдигер неудачно подрезал мяч на дальнюю штангу, где Лино расстрелял украинца, вряд ли наш голкипер мог что-то сделать (1:0).

А вот в эпизоде со вторым голом Андрей, пожалуй, имел возможность сыграть лучше. На 57-й минуте сфера случайно рикошетом от Камавинги отскочила на линию вратарской площадки, украинец выбил мяч рукой в Рюдигера. От Антонио снаряд попал на пустые ворота в ноги Морате (2:1).

Основное время дерби Мадрида завершилось со счетом 2:2. Хоселу перевел игру в овертайм после блестящего сэйва Лунина. На самом деле, Андрей выдал на том отрезке целых два невероятных спасения подряд. Как раз после его сэйва началась вторая голевая атака "Реала".

The whole move from Lunin’s massive save to Joselu equalising. This is why he is our best keeper at the moment. MASSIVE MASSIVE save. pic.twitter.com/Ar5OvZsWQf