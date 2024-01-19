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Зинченко: С нашей бандой и лучшей игрой каждого игрока мы сможем добиться успеха

Наши за границей
Обновлено

Украинец поделился мнением, как Арсеналу выйти из кризиса

Зинченко: С нашей бандой и лучшей игрой каждого игрока мы сможем добиться успеха

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказался о последних результатах команды в АПЛ. В трех последних матчах "канониры" потерпели два поражений и один раз сыграли вничью.

"Когда у вас что-то не получается, иногда нужно просто работать еще усерднее. Это ключ к успеху, и это то, во что я верю. Каждый раз, когда у нас что-то не получается или мы проигрываем, мы должны показать правильную реакцию. Мы должны показать свою лучшую игру, потому что эта лига очень жесткая.

Будущим матч с "Кристал Пэлас"? Это будет сложная игра, потому что эта команда сильна в обороне. Мы знаем, что нам нужно хорошо и правильно реагировать после последних игр. Так что я надеюсь, что с нашей бандой и лучшей игрой каждого игрока мы сможем добиться успеха", – заявил Зинченко.

Напомним, "Арсенал" в турнирной таблице АПЛ опустился на 4-е место, имея 40 очков после 20 матчей.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал Лондон
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
19.01.2024 в 18:24
ЗИНА проснулся --сиди на скамейке и не рыпайся пока не выгнали
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
19.01.2024 в 18:24
ЗИНА проснулся --сиди на скамейке и не рыпайся пока не выгнали
Ответить
0
0

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