Зинченко: С нашей бандой и лучшей игрой каждого игрока мы сможем добиться успеха

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко высказался о последних результатах команды в АПЛ. В трех последних матчах "канониры" потерпели два поражений и один раз сыграли вничью.

"Когда у вас что-то не получается, иногда нужно просто работать еще усерднее. Это ключ к успеху, и это то, во что я верю. Каждый раз, когда у нас что-то не получается или мы проигрываем, мы должны показать правильную реакцию. Мы должны показать свою лучшую игру, потому что эта лига очень жесткая.

Будущим матч с "Кристал Пэлас"? Это будет сложная игра, потому что эта команда сильна в обороне. Мы знаем, что нам нужно хорошо и правильно реагировать после последних игр. Так что я надеюсь, что с нашей бандой и лучшей игрой каждого игрока мы сможем добиться успеха", – заявил Зинченко.