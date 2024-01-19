Зинченко: С нашей бандой и лучшей игрой каждого игрока мы сможем добиться успеха
Украинец поделился мнением, как Арсеналу выйти из кризиса
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Когда у вас что-то не получается, иногда нужно просто работать еще усерднее. Это ключ к успеху, и это то, во что я верю. Каждый раз, когда у нас что-то не получается или мы проигрываем, мы должны показать правильную реакцию. Мы должны показать свою лучшую игру, потому что эта лига очень жесткая.
Будущим матч с "Кристал Пэлас"? Это будет сложная игра, потому что эта команда сильна в обороне. Мы знаем, что нам нужно хорошо и правильно реагировать после последних игр. Так что я надеюсь, что с нашей бандой и лучшей игрой каждого игрока мы сможем добиться успеха", – заявил Зинченко.
Напомним, "Арсенал" в турнирной таблице АПЛ опустился на 4-е место, имея 40 очков после 20 матчей.
Популярное сейчас
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Форвард Днепра-1 U-19 отказывается возвращаться в Украину
- Экс-легионер Карпат: Моя жена не выносит, когда я говорю по-русски
- Украинский нападающий официально перешел в клуб Серии А
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
Комментарии 1